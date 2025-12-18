Das schwache Krypto-Jahr geht auch an Coinbase nicht spurlos vorbei. Unterjährige Rekorde wurden deutlich korrigiert. Unterm Strich steht seit Jahresbeginn auf Dollar-Basis jedoch nur ein Abschlag von einem Prozent. Das dürfte auch an der Neuausrichtung des Krypto-Brokers liegen, der viel mehr sein möchte. Am 17. Dezember kündigte das Unternehmen an, in den Aktienhandel einzusteigen und zusätzlich sogenannte Event-Kontrakte anzubieten, also Wetten auf den Ausgang realer Ereignisse. Das soll Coinbase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
