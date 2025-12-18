Das schwache Krypto-Jahr geht auch an Coinbase nicht spurlos vorbei. Unterjährige Rekorde wurden deutlich korrigiert. Unterm Strich steht seit Jahresbeginn auf Dollar-Basis jedoch nur ein Abschlag von einem Prozent. Das dürfte auch an der Neuausrichtung des Krypto-Brokers liegen, der viel mehr sein möchte. Am 17. Dezember kündigte das Unternehmen an, in den Aktienhandel einzusteigen und zusätzlich sogenannte Event-Kontrakte anzubieten, also Wetten auf den Ausgang realer Ereignisse. Das soll Coinbase ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.