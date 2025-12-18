EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), zwei neue gehebelte ETPs am Spotlight Stock Market in Schweden eingeführt haben:
Diese neuen Produkte bieten eine tägliche 2-fache Hebelwirkung auf die beiden weltweit bedeutendsten digitalen Vermögenswerte und ermöglichen es Anlegern, ihr Engagement mithilfe regulierter, börsengehandelter Instrumente zu verstärken, ohne digitale Wallets oder Margin-Konten verwalten zu müssen. Jedes Produkt wird mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % berechnet und ist über traditionelle Anlageplattformen erhältlich.
Breiterer Zugang zu einem erweiterten Engagement für digitale Vermögenswerte
Die Einführung von Zertifikaten mit konstanter Hebelwirkung auf Bitcoin und Ethereum stellt einen weiteren Schritt in der Mission von Valour dar, digitale Vermögenswerte für Privatanleger und institutionelle Investoren zugänglicher, transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Angebote richten sich an Personen, die ein zusätzliches Engagement in den Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum anstreben, ohne dabei auf die Sicherheit und Vertrautheit der traditionellen Finanzinfrastruktur verzichten zu müssen.
Elaine Buehler, Leiterin der Produktabteilung bei Valour, kommentierte:
"Bitcoin und Ethereum sind weiterhin die weltweit am meisten beachteten und gehaltenen digitalen Vermögenswerte. Durch die Einführung von 2x-ETPs erweitern wir die Palette der Anlageoptionen für unsere Kunden und ermöglichen ihnen ein erhöhtes Engagement in einem sicheren, regulierten Format."
Johanna Belitz, Leiterin des Skandinaviengeschäfts bei Valour, fügte hinzu:
"Konstante tägliche Hebelzertifikate, auch bekannt als Bull- und Bear-Zertifikate, sind seit langem Teil der nordeuropäischen Investitionslandschaft. Viele nordeuropäische Investoren sind bereits mit der Funktionsweise dieser Hebelprodukte und deren effektiver Nutzung vertraut. Diese Grundlage erleichtert das Verständnis und den Umgang mit den neuen Bull-Zertifikaten von Valour - insbesondere mit Bitcoin und Ethereum als Basiswerten."
Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies, sagte:
"Gehebelte ETPs sind eine natürliche Erweiterung der Plattform von Valour. Wir gehen damit über das Spot-Engagement hinaus und bieten Anlegern mehr Möglichkeiten, ihre Überzeugungen durch regulierte, börsengehandelte Produkte zum Ausdruck zu bringen. In Märkten wie den nordischen Ländern, wo Anleger bereits mit Bull- und Bear-Strukturen vertraut sind, erweitern diese Produkte unser Instrumentarium und stärken unsere Fähigkeit, die Nachfrage nach verschiedenen Risiko- und Renditeprofilen zu bedienen und gleichzeitig innerhalb der traditionellen Brokerage-Strukturen zu bleiben."
Informationen zu DeFi Technologies
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Informationen zu Reflexivity Research
Informationen zu Stillman Digital
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
