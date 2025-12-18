Interview: Das "Solarspitzengesetz" vom Jahresanfang hat dem Allgäuer Speicherhersteller geholfen, auch in Deutschland gute Absatzzahlen zu erreichen. Doch vor allem in den USA verzeichnete Sonnen hohe Absatzzahlen, wie Chief Revenue Officer (CRO) Andreas Plenk erklärt. Die zum Jahresende aufgesetzte Tauschaktion, um mehr intelligente Speicher auf den Markt und in sein virtuelles Kraftwerk zu bringen, setzt das Unternehmen auch im kommenden Jahr fort. pv magazine: Wie ist das Geschäftsjahr 2025 für Sonnen gelaufen? Andreas Plenk: Unterm Strich hat sich unsere Strategie 2025 klar ausgezahlt, und ...

