Freienbach SZ / Foster City - Die SIREN GROUP aus Freienbach und ihre Plattform HomeBuddy werden Teil der Online-Marketing-Firma QuinStreet. Die kalifornische Online-Marketing-Firma zahlt insgesamt 190 Millionen Dollar für SIRENs Marktplatz zur Vermittlung von Handwerkerinnen und Handwerkern. QuinStreet wird HomeBuddy in sein Angebot integrieren. Wie das kalifornische Unternehmen bekanntgibt, will es mit der Vermittlungsplattform der SIREN GROUP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab