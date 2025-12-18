DJ Puma sichert sich Finanzierungsrahmen über gut 600 Millionen Euro
DOW JONES--Puma hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will Puma die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
December 18, 2025 11:45 ET (16:45 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News