Der Beratungskonzern schnitt im abgelaufenen Jahresviertel etwas besser ab und sammelt auch mehr Aufträge ein als erwartet. Beim Blick voraus hatte sich der Markt dagegen wohl mehr erhofft. Anleger reagieren, die Anteilsscheine büßen infolge der Zahlenvorlage ein. Accenture mit Sitz in Irland blickt auf einen ordentlichen Auftakt für sein Geschäftsjahr zurück: Im ersten Quartal (bis Ende November) fiel der Umsatz in US-Dollar sechs Prozent höher aus als vor einem Jahr. Mit rund 18,7 Milliarden Dollar ...

