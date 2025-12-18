Nach dem starken Q1-Beat und dem deutlich angehobenen Ausblick haben mindestens 19 Wall-Street-Analysten ihre Kursziele für MICRON erhöht. Rosenblatt hob das Kursziel drastisch von 300 auf 500 $ an und verweist auf die wachsende strategische Bedeutung von Speicher im KI-Zeitalter. JPMorgan erhöhte das Ziel auf 350 $, Deutsche Bank auf 300 $, KeyBanc auf 325 $ und Raymond James auf 310 $. Mehrere Häuser sprechen von einem Paradigmenwechsel im Speichersegment hin zu struktureller Angebotsknappheit. MICRON wird zunehmend nicht mehr als Zykliker betrachtet.



