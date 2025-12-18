Zürich - Die Schweizer Börse hat die Sitzung vom Donnerstag klar im Plus beendet. Dabei hat der Leitindex SMI von den US-Makrodaten am Nachmittag Anschub erhalten und auf einem Tageshoch geschlossen. Grund waren tiefere Inflationzahlen für den November als vom Markt erwartet. Dies unterstütze Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr, schrieb ein Analyst in einem ersten Kommentar. Zuvor hatten die am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
