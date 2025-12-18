Paris / London / Zürich - Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schliesslich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.