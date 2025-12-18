Dennis Riedl: Coca-Cola: Riedl empfiehlt Weihnachtsaktie mit 9% Gesamtrendite

Anzeige / Werbung
6% Kursgewinn plus 3% Dividende - Warren Buffetts Liebling für Q4
Coca-Cola ist Dr. Dennis Riedls Top-Pick für die Weihnachtszeit. Mit 9% Gesamtrendite (6% Kursgewinn + 3% Dividende) überzeugt die Aktie im vierten Quartal.
Die perfekte Weihnachtsaktie
"Coca-Cola ist meine Weihnachtsaktie", erklärt Riedl direkt. Historisch performt der Getränkegigant im Q4 besonders stark. "6 Prozent Kursgewinn plus 3 Prozent Dividende - das sind 9 Prozent Gesamtrendite."
Q4-Outperformance historisch belegt
Riedl hat die historischen Daten analysiert: Coca-Cola schlägt im vierten Quartal regelmäßig den Markt. "Die Saisonalität ist eindeutig", betont er. Weihnachtsgeschäft und Jahresendoptimismus treiben die Aktie.
Warren Buffetts Liebling
Berkshire Hathaway hält seit Jahrzehnten eine massive Position in Coca-Cola. "Wenn Warren Buffett an einer Aktie festhält, sollte man aufmerksam werden", so Riedl. Die Qualität des Geschäftsmodells überzeugt.
Dividendenaristokrat mit 3% Rendite
Coca-Cola zahlt seit über 60 Jahren steigende Dividenden. "3 Prozent Dividendenrendite sind in der aktuellen Marktphase attraktiv", analysiert Riedl. Verlässliche Ausschüttungen für Einkommensinvestoren.
Defensives Geschäftsmodell
Getränke sind rezessionsresistent - Menschen trinken auch in Krisenzeiten Cola. "Das defensive Geschäftsmodell stabilisiert das Portfolio", erklärt Riedl. Geringes Beta, hohe Planbarkeit.
Globale Marktführerschaft
Coca-Cola ist in über 200 Ländern präsent und dominiert den Softdrink-Markt. "Die Marktmacht ist enorm", betont Riedl. Pricing Power und Skaleneffekte sichern Margen.
Weihnachtsgeschäft als Katalysator
Das vierte Quartal ist traditionell das stärkste für Coca-Cola. "Weihnachtsfeiern, Silvester, Familienfeste - überall fließt Cola", so Riedl. Saisonale Nachfrage treibt Umsatz und Kurs.
Risiken überschaubar
Gesundheitstrends gegen Zucker, Wettbewerb durch Eigenmarken, Währungsrisiken. "Aber die Risiken sind überschaubar für einen Weltkonzern", beruhigt Riedl. Diversifikation ins Wassergeschäft läuft.
Fazit
Coca-Cola ist Dr. Dennis Riedls Weihnachtsaktie mit 9% Gesamtrendite (6% Kursgewinn + 3% Dividende) im Q4. Historische Outperformance, Warren Buffetts Vertrauen, defensives Geschäftsmodell und attraktive Dividende machen die Aktie zum perfekten Portfolio-Baustein für die Jahresend-Rally.
