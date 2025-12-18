Die Magie, die Anziehungskraft, die die Nvidia-Aktie zuletzt ausstrahlte, hatte etwas nachgelassen. Das Papier korrigierte von 219,19 Dollar auf 170,12 Dollar. Durchaus gesund nach dem fulminanten Anstieg, keine Frage. In den letzten Tagen mehren sich jedoch wieder die Kaufempfehlungen für das Papier des Chipherstellers.Vor wenigen Tagen hat Analyst Mark Lipacis von Evercore sein Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten auf knackige 352 Dollar erhöht. "Nvidia ist nach wie vor das bevorzugte KI-Ökosystem", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär