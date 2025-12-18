NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens vor den im Februar anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Auftragswachstum im Industriesegment von vergleichbar 6,1 Prozent und liegt damit unter der Konsensschätzung. Die Wachstumsimpulse dürften vor allem der weiterhin starken Entwicklung im Bereich Digital Industries geschuldet sein, schrieb er. Mit seiner Schätzung für die operative Marge im Industriesegment liegt er ebenfalls etwas unter dem Konsens./ck/rob/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22



ISIN: DE0007236101





