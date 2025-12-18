New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.952 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.775 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.019 Punkten 1,5 Prozent im Plus.



Marktteilnehmer zeigten sich am Donnerstag erfreut über US-Preisdaten, die eine deutliche Abkühlung der Inflation nahelegen. Experten raten jedoch zur Vorsicht, da der Regierungsshutdown die Datenerhebung erschwert habe. So wurde beispielsweise bei der Berechnung der Unterkunftskosten keine Preisveränderung angenommen. Derweil bekommen die Hoffnungen auf weiteres KI-Wachstum neuen Auftrieb: Der Halbleiterhersteller Micron konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertreffen und hebt seine Prognose an.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1725 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8529 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.332 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,80 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 59,69 US-Dollar, das waren genau ein Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





