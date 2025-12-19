Nach einer zwischenzeitlich bemerkenswerten Rally hat der Quantum Computing Index zuletzt seine Korrektur fortgesetzt. Im gestrigen Handel konnte der Index, in dem zum einen breit aufgestellte Technologieriesen wie etwa Nvidia, IBM oder Alibaba, zum anderen auch regelrechte "Pure-Player" wie IonQ oder D-Wave vertreten sind, wieder zulegen.Dies lag auch an der starken Performance der IonQ-Aktie. Das Unternehmen hat gestern eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit QuantumBasel bekannt gegeben, der ...

