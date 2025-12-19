Loft Dynamics AG ist weltweit führend im Bereich Virtual Reality (VR) Flugtraining und das erste Unternehmen mit VR-Simulatoren, die sowohl von der FAA als auch von der EASA zugelassen sind. Im Interview erläutert CEO Fabian Riesen die Vorteile der Full-Motion-VR-Simulatoren gegenüber klassischen Flugsimulatoren, wie es zur Entwicklung kam, die Expansion von Helikopter- zu Fixwing-Simulatoren und warum er sich manchmal wie im Candy-Shop fühlt. von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.