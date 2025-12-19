Loft Dynamics AG ist weltweit führend im Bereich Virtual Reality (VR) Flugtraining und das erste Unternehmen mit VR-Simulatoren, die sowohl von der FAA als auch von der EASA zugelassen sind. Im Interview erläutert CEO Fabian Riesen die Vorteile der Full-Motion-VR-Simulatoren gegenüber klassischen Flugsimulatoren, wie es zur Entwicklung kam, die Expansion von Helikopter- zu Fixwing-Simulatoren und warum er sich manchmal wie im Candy-Shop fühlt. von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab