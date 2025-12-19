© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Die USA prüfen laut Reuters erstmals den Export leistungsstarker Nvidia-KI-Chips nach China. Präsident Trump sorgt mit dem Kurswechsel für politische Spannungen - und neue Fantasie an den Märkten. Die Aktie legt zu. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat eine formelle Überprüfung eingeleitet, die den Weg für die ersten Lieferungen der leistungsstarken KI-Chips H200 von Nvidia nach China ebnen könnte. Konkret geht es um den H200-Chip, das derzeit zweitstärkste KI-Produkt des US-amerikanischen Konzerns. Damit setzt Trump ein politisch heikles Versprechen um und sorgt zugleich für neue Spannungen in Washington. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Nach …