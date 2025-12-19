An der Börse hatten sich die Aktien von Solarproduzenten zuletzt ordentlich entwickelt. Dies lässt sich auch am Solar Top 10 Index ablesen. Kein Wunder, schließlich läuft es operativ für die meisten Unternehmen des Sektors relativ rund. Und nun hat das Wissenschaftsmagazin "Science" den Boom erneuerbarer Energien zum "Durchbruch des Jahres 2025" gekürt."Es war das erste Jahr, in dem weltweit mehr Strom aus erneuerbaren Energien - einschließlich Wind- und Solarenergie - erzeugt wurde als aus Kohle", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...