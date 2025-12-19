DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Beim Autobauer Volkswagen wird es 2026 im Tarifbereich keine Gehaltserhöhungen geben, auch Höhergruppierungen sollen ausgesetzt werden. Das sorgt laut Konzernkreisen in der Belegschaft für Unruhe. Hintergrund ist eine Reform des Entgeltsystems von VW. Die Verhandlungen dazu waren Mitte November gestartet. Ziele sind neue Eingruppierungen zum 1. Januar 2027 sowie Einsparungen bei den Tariflöhnen von 6 Prozent. Wer schon heute bei VW arbeitet, soll vor direkten Kürzungen bewahrt bleiben. Einsparungen betreffen vor allem Neueinstellungen. (Handelsblatt)

CREDIT AGRICOLE - Nach der spanischen BBVA und der BNP Paribas-Tochter Nickel setzt auch Credit Agricole bei ihren Expansionsplänen auf Deutschland. Frankreichs zweitgrößte Bank will die Zahl ihrer Kunden hierzulande bis 2028 auf 2 Millionen verdoppeln. "Und das zu geringen Kosten, mit Investitionen von weniger als 50 Millionen Euro", sagte Finanzchefin Clotilde L'Angevin der Börsen-Zeitung. Mit der Tochter Creditplus verfüge die Bank bereits über eine eigene Einheit in Deutschland, "die wir durch weitere Sparprodukte und Dienstleistungen im Retailbanking ausbauen können", sagte sie. In einer zweiten Phase könnten Versicherungen, außerbilanzielle Sparprodukte wie Aktien- und Rentensparpläne dazu kommen. Auch mittelständische Firmenkunden habe man im Visier. (Börsen-Zeitung)

HOWARD HUGHES - Der texanische Immobilienentwickler Howard Hughes finanziert seine 2,1 Milliarden Dollar teure Übernahme des Versicherungskonzerns Vantage Risk aus einer Kombination von Eigenkapital und einer Investition in seine eigenen Aktien von bis zu 1 Milliarde Dollar durch den Hedgefonds Pershing Square von Bill Ackman. Der Milliardär hat Pläne, Howard Hughes von einer Immobiliengesellschaft in ein weitverzweigtes Unternehmen nach dem Vorbild von Warren Buffetts Berkshire Hathaway umzuwandeln. Er will damit Kontrollbeteiligungen an operativen Unternehmen erwerben. (Financial Times)

BARNES & NOBLE/IPO - Elliott Management bereitet einen Börsengang der beiden Buchhandelsketten in seinem Besitz, Barnes & Noble und Waterstones, im Volumen von mehreren Milliarden Pfund bzw. Dollar vor. Der IPO dürfte im kommenden Jahr in London oder New York stattfinden. Der Fondsmanager hat laut Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, mit potenziellen Beratern über einen IPO gesprochen und hinzugefügt, dass Elliott Anfang 2026 Investmentbanken beauftragen könnte. (Financial Times)

