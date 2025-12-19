Es läuft zweifellos wieder rund bei der DHL Group. Nach starken Zahlen für das Geschäft rund um den Black Friday dürfte beim Bonner Logistikriesen derzeit dank des florierenden Weihnachtsgeschäft weiter die Kasse klingeln. Dementsprechend stark entwickelte sich zuletzt der Aktienkurs des DAX-Konzerns. Dieser hat zu Wochenbeginn mit 47,50 Euro ein neues Jahreshoch markiert. Dies war gerade aus charttechnischer Sicht wichtig. Denn nachdem nun die Widerstände bei 47,01 und 47,03 Euro übersprungen werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
