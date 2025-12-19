Es läuft zweifellos wieder rund bei der DHL Group. Nach starken Zahlen für das Geschäft rund um den Black Friday dürfte beim Bonner Logistikriesen derzeit dank des florierenden Weihnachtsgeschäft weiter die Kasse klingeln. Dementsprechend stark entwickelte sich zuletzt der Aktienkurs des DAX-Konzerns. Dieser hat zu Wochenbeginn mit 47,50 Euro ein neues Jahreshoch markiert. Dies war gerade aus charttechnischer Sicht wichtig. Denn nachdem nun die Widerstände bei 47,01 und 47,03 Euro übersprungen werden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.