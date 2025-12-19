Bern - Die Marketingorganisation Schweiz Tourismus rechnet für das Gesamtjahr 2025 mit einem Rekordjahr. Erwartet wird ein Wachstum der Übernachtungen von ein bis zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger zu «Blick» sagte. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vorjahr um 2,6 Prozent auf 42,8 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik im Februar mitgeteilt hatte. Die Branche knackte damit den Logiernächte-Rekord ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.