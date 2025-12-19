Brüssel - Die eigentlich für diesen Samstag geplante Unterzeichnung des EU-Freihandelsabkommens mit vier südamerikanischen Mercosur-Staaten muss verschoben werden. Als neuer Termin werde jetzt Anfang Januar angepeilt, sagte eine EU-Beamtin am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Zuvor hatte die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni mitgeteilt, dass sie noch nicht bereit sei, dem geplanten Abkommen mit den vier Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab