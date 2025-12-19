TikTok steht vor einem Neustart in den USA. Ein Joint Venture unter Führung von Oracle soll politische Risiken entschärfen. Doch Chinas Zustimmung fehlt - und die Rolle von ByteDance bleibt umstritten.TikTok macht einen entscheidenden Schritt aus der politischen Dauerschleife zwischen Washington und Peking. Das Videoportal für Kurzvideos hat verbindliche Verträge zur Gründung eines neuen US-Joint-Ventures unterzeichnet. Mehrheitseigner sollen amerikanische Investoren werden, angeführt vom Softwarekonzern Oracle. Dies geht aus einer internen Mitteilung von TikTok-Chef Shou Chew hervor, berichtet Bloomberg. Demzufolge haben TikTok und der chinesische Mutterkonzern ByteDance Vereinbarungen …

