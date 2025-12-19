"Ich unterschreibe nichts mehr. Die machen sowieso, was sie wollen in Bern." Das war eine Aussage, die ich beim Sammeln für die Solarinitiative beunruhigend oft gehört habe. Grundsätzlich mag ich Standaktionen, Unterschriftensammlungen und die Apéros nach Podien, bei denen man mit den Menschen ins Gespräch kommt und hört, was sie vor Ort bewegt, wie sie Politik wahrnehmen und wie es um die Zufriedenheit der Bevölkerung steht. Oft gehe ich bestärkt ...

