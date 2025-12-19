HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 hätten den Prognosen entsprochen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem aber verfüge der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte weiterhin über eine starke Bilanz. Die größte Herausforderung bleibe aber der begrenzte Auftragseingang im Bereich grüner Wasserstoff (gH2). Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden drei Geschäftsjahre./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NCA0001





© 2025 dpa-AFX-Analyser