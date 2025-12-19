Der belgische Protonentherapie-Spezialist will sich verstärken. Mit der Übernahme von ORA erwirbt Ion Beam Applications einen weltweit führenden Pionier in der Radiochemie. Kurz- bis mittelfristige, nennenswerte Einflüsse erwartet das Unternehmen indes nicht. Die Akquisition ist strategisch aber absolut nachvollziehbar.Der Zukauf stärke die Position von Ion Beam Applications an der Spitze der Innovation in der Präzisionsonkologie und ermögliche eine bessere Diagnose und eine individuellere Therapie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
