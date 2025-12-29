Zwischen den Jahren verzeichnet die Aktie von Ion Beam Applications kräftige Zugewinne. Kein Wunder, konnte das Unternehmen über die Weihnachtsfeiertage einen Großauftrag aus Südkorea vermelden. Es könnte der Startschuss zur Rally beim belgischen Nebenwert sein, die vom AKTIONÄR in den zurückliegenden Wochen respektive Monaten immer wieder in Aussicht gestellt wurde.Denn die Order, die der Weltmarktführer im Bereich der Protonentherapie eingeheimst hat, deckt in etwa ein Viertel der derzeitigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
