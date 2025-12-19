PREMI3NS, das vertrauenswürdige Cloud-Angebot von S3NS (ausgesprochen "Sense"), hat nun die SecNumCloud-Zertifizierung der ANSSI erhalten und erfüllt damit die strengsten Schutzanforderungen gegen extraterritoriale Gesetze in Frankreich und Europa

Die Partnerschaft zwischen Thales und Google Cloud ermöglicht es Unternehmen aus dem privaten und öffentlichen Sektor, mit einem der breitesten Spektren an Managed Services in einer vertrauenswürdigen Cloud-Umgebung innovativ zu sein und sich zu transformieren

Zu den ersten Anwendern von S3NS gehören Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Fertigung, Gesundheitswesen und Finanzen

S3NS, eine Tochtergesellschaft von Thales in Partnerschaft mit Google Cloud, gab heute bekannt, dass PREMI3NS, sein "Trusted Cloud"-Angebot (Cloud de confiance), die SecNumCloud 3.2-Zertifizierung der französischen Nationalen Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen (ANSSI) erhalten hat. Es erfüllt die Schutz- und Ausfallsicherheitsanforderungen von SecNumCloud 3.2, die als die strengsten in Frankreich und Europa gelten, und bietet Immunität gegenüber außereuropäischen extraterritorialen Gesetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251218458548/de/

ANSSI delivered the SecNumCloud 3.2 qualification for S3NS' PREMI3NS offering, meeting all its requirements and passing all three milestones of the qualification process.

Mit PREMI3NS bietet S3NS Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors nun den umfangreichsten Cloud-Service unter den Angeboten, die die SecNumCloud 3.2-Qualifizierung erhalten haben. PREMI3NS integriert die fortschrittlichste IaaS- und PaaS-Technologie von Google Cloud.

"Die SecNumCloud 3.2-Qualifizierung ist das Ergebnis einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen zwei führenden Unternehmen im Bereich Cloud und Cybersicherheit. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für den französischen und europäischen Markt. Noch nie zuvor umfasste ein SecNumCloud 3.2-zertifiziertes Cloud-Angebot eine so breite Palette an Managed Services. PREMI3NS ermöglicht seinen Kunden Innovation, Optimierung und Transformation mit höchster Zuversicht und Sicherheit für ihre sensibelsten Anwendungen. Tatsächlich hat sich die Thales-Gruppe für S3NS für ihre eigene IT und ihre sensiblen technischen Anwendungen entschieden", sagte Christophe Salomon, stellvertretender CEO, Secure Information and Communication Systems, Thales.

Die SecNumCloud 3.2-Zertifizierung ist das Ergebnis der ursprünglichen strategischen Partnerschaft zwischen Thales und Google Cloud und der Gründung von S3NS im Jahr 2022. Sie ist Ausdruck ihres gemeinsamen Bestrebens, eine auf dem Markt einzigartige Lösung anzubieten, die nun allen öffentlichen und privaten Organisationen zur Verfügung steht. Mit dieser Qualifizierung erfüllt S3NS, ein nach französischem Recht tätiges und vollständig von Thales kontrolliertes Unternehmen, seine Verpflichtung, innerhalb von drei Jahren nach seiner Gründung das funktionsreichste Cloud-Angebot auf dem Markt einzuführen, das die Anforderungen von SecNumCloud 3.2 erfüllt.

PREMI3NS wird ausschließlich von S3NS-Mitarbeitern in Rechenzentren in Frankreich betrieben und verwaltet. Alle Cloud-Technologien und deren Updates werden von S3NS unter Quarantäne gestellt, analysiert und anschließend validiert, bevor das Unternehmen sie in seiner dedizierten Infrastruktur verwaltet.

Das SecNumCloud 3.2-Framework ist der anspruchsvollste Standard für Cloud-Sicherheit in Europa. Frankreich ist derzeit das einzige Land, das von seinen öffentlichen Einrichtungen verlangt, diese Anforderungen bei der Verwaltung sensibler Daten einzuhalten, da die Regierung sich verpflichtet hat, den französischen Bürgern einen optimalen Schutz ihrer Daten zu garantieren.

Unternehmen entscheiden sich bereits für S3NS

PREMI3NS, das nun SecNumCloud-zertifiziert ist, ist seit mehreren Monaten im Rahmen des "Early Adopters"-Programms von S3NS verfügbar und wurde von etwa dreißig Vorreiterkunden getestet. S3NS unterstützt derzeit Versicherungsgesellschaften (MGEN, Matmut, AGPM), Unternehmen aus der Fertigungsindustrie (Thales, Birdz, eine Tochtergesellschaft von Veolia), dem Finanzsektor (Qonto, BConnect) und dem Dienstleistungssektor (Club Med) bei der schrittweisen Migration zur "Trusted Cloud" und nutzt dabei das kombinierte Fachwissen von Thales und Google Cloud. EDF hat sich für S3NS entschieden, um die strategischen Daten des Konzerns zu speichern, zu verarbeiten und zu valorisieren, und Thales nutzt PREMI3NS bereits für sein internes Informationssystem und seine Technik.

Das breiteste Angebot an Cloud-Diensten mit SecNumCloud-Zertifizierung auf dem Markt

PREMI3NS bietet ein umfangreiches Portfolio an IaaS-, PaaS- und CaaS-Diensten, mit denen Unternehmen ihre sensibelsten Anwendungen in einer leistungsstarken und vertrauenswürdigen Umgebung betreiben können. Das Angebot basiert auf grundlegenden und bewährten technologischen Komponenten von Google Cloud, wie Compute Engine für die Verwaltung virtueller Maschinen, Cloud Storage für die Datenspeicherung und Cloud SQL für relationale Datenbanken. Diese robuste Grundlage bietet Zugriff auf die gesamte Kapazität, Innovationskraft und Robustheit der Cloud durch fortschrittliche Managed Services, darunter Google Kubernetes Engine für die Containerisierung, BigQuery für das marktführende, serverlose und hochskalierbare Data Warehouse, das einen einfachen Übergang zu KI ermöglicht, sowie modernste Lösungen für das Netzwerk- und Interconnection-Management.

Dieses umfangreiche Serviceportfolio wird in den kommenden Monaten weiter wachsen, da S3NS insbesondere die Integration generativer KI-Lösungen vorbereitet und sein Engagement bekräftigt, seinen Kunden innerhalb eines vertrauenswürdigen Rahmens ständigen Zugang zu den innovativsten Technologien zu bieten.

Über S3NS

Als Allianz zwischen Thales, einem weltweit führenden Anbieter von Datenschutz- und Cybersicherheitslösungen, und Google Cloud, einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Technologien, bietet S3NS öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen, die sich um den Schutz ihrer sensibelsten Daten sorgen, hochsichere Public-Cloud-Angebote für den Übergang zu einer vertrauenswürdigen Cloud, die die Kriterien des ANSSI SecNumCloud-Frameworks erfüllen. S3NS ist ein Unternehmen nach französischem Recht, das vollständig von Thales kontrolliert wird.

Weitere Informationen

S3NS |Thales x Google Cloud zielen auf eine vertrauenswürdige Cloud ab

S3NS Cloud de Confiance ist nun allgemein verfügbar

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251218458548/de/

Contacts:

MEDIEN

Pressekontakt (Thales, S3NS)

Marion Bonnet

marion.bonnet@thalesgroup.com