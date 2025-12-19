Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat die Technische Hochschule Mittelhessen eine Versuchsanlage für die Langzeiterprobung aufgebaut. Als Abwasserbehandlung für Katastrophenfälle soll die Anlage tagsüber mit Photovoltaik betrieben werden. Im September 2024 begann die Grundlagenforschung, inzwischen gibt es eine Versuchsanlage für die praktische Erprobung: EnsAK (Entwicklung einer neuartigen, solarbetriebenen Abwasserbehandlung für den Katastrophenfall) heißt ein auf zwei Jahre angelegtes, vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt mit 242. 500 Euro gefördertes Projekt, an ...

