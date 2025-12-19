In Philippsburg ist eines der größten Projekte zum Revamping von Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland abgeschlossen worden. Die 7,4-MWp-Aufdachanlage auf dem ehemaligen Goodyear-Zentrallager liefert nach Modultausch und Neuausrichtung deutlich höhere Erträge bei unveränderter EEG-Vergütung. Revamping von Photovoltaik-Dachanlagen bei laufendem BetriebAuf dem 113.000 Quadratmeter großen Dach der Logistikhalle wurden die Module der 2010 errichteten Anlage vollständig ersetzt. Projektleitung, Planung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
