In Philippsburg ist eines der größten Projekte zum Revamping von Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland abgeschlossen worden. Die 7,4-MWp-Aufdachanlage auf dem ehemaligen Goodyear-Zentrallager liefert nach Modultausch und Neuausrichtung deutlich höhere Erträge bei unveränderter EEG-Vergütung. Revamping von Photovoltaik-Dachanlagen bei laufendem BetriebAuf dem 113.000 Quadratmeter großen Dach der Logistikhalle wurden die Module der 2010 errichteten Anlage vollständig ersetzt. Projektleitung, Planung, ...

