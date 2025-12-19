Wien (www.anleihencheck.de) - Konstante Leitzinsen und Aufwärtsrevisionen bei den Wirtschaftsprognosen - damit überraschte uns die EZB heute nicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus Sicht der Marktteilnehmer habe die Zinssitzung ganz im Zeichen gestanden, ob die aktualisierten Wirtschaftsprognosen Signale für den weiteren Zinspfad liefern würden. Mit der nennenswerten Aufwärtsrevision der Kerninflation auf 2,2% für das Jahr 2026 würden die Analysten die EZB zwar nicht unter Druck sehen, die Risiken würden aber sehr wohl in Richtung Zinserhöhung und nicht Zinssenkung verschoben. ...

