Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat auf ihrer letzten Sitzung im Jahr 2025 wie erwartet beschlossen, ihre Leitzinsen unverändert zu belassen, so die Analysten der Nord LB.Zum vierten Mal in Folge bleibe der Einlagesatz somit unverändert bei 2,00%. Im EZB-Rat habe sich bereits im Vorfeld eine breite Mehrheit für die heutige Entscheidung angedeutet. Entsprechend hätten sowohl Märkte als auch Analysten einhellig ein Festhalten am aktuellen Leitzinsniveau erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
