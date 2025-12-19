DJ PTA-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG: Sicherstellung der vollständigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG: Sicherstellung der vollständigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe

Saarbrücken, den 19.12.2025 (pta000/19.12.2025/09:30 UTC+1)

Die Geschäftsführung der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die vollständige Rückzahlung der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5 / WKN: A2YNRD) endgültig sichergestellt ist.

Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bedienung der Anleihe hat die Gesellschaft zusätzliche liquide Mittel aus eigenen Beständen bereitgestellt und der Zahlstelle zur Verfügung gestellt.

Die Auszahlung des noch ausstehenden letzten Teilbetrags einschließlich der aufgelaufenen Zinsen erfolgt über Clearstream Banking mit Valuta zum 19. Dezember 2025. Mit der Auszahlung wird die Unternehmensanleihe vollständig getilgt.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass mit dieser Zahlung sämtliche Verpflichtungen aus der Unternehmensanleihe erfüllt sind.

Die Gesellschaft dankt den Anleihegläubigern ausdrücklich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Aussender: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Trierer Straße 42 66111 Saarbrücken Deutschland Ansprechpartner: Patrick Müller Tel.: +49 681 9380450 E-Mail: pmueller@munitor.de Website: www.moreh-immobilien.de ISIN(s): DE000A2YNRD5 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

