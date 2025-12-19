Anzeige
Freitag, 19.12.2025
WKN: A2YNRD | ISIN: DE000A2YNRD5 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
18.12.25 | 13:39
98,00 
0,00 % 0,00
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
M OBJEKT REAL ESTATE HOLDING GMBH & CO KG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
M OBJEKT REAL ESTATE HOLDING GMBH & CO KG 5-Tage-Chart
19.12.2025 10:03 Uhr
PTA-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG: Sicherstellung der vollständigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG: Sicherstellung der vollständigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe

Saarbrücken, den 19.12.2025 (pta000/19.12.2025/09:30 UTC+1)

Die Geschäftsführung der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die vollständige Rückzahlung der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5 / WKN: A2YNRD) endgültig sichergestellt ist.

Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bedienung der Anleihe hat die Gesellschaft zusätzliche liquide Mittel aus eigenen Beständen bereitgestellt und der Zahlstelle zur Verfügung gestellt.

Die Auszahlung des noch ausstehenden letzten Teilbetrags einschließlich der aufgelaufenen Zinsen erfolgt über Clearstream Banking mit Valuta zum 19. Dezember 2025. Mit der Auszahlung wird die Unternehmensanleihe vollständig getilgt.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass mit dieser Zahlung sämtliche Verpflichtungen aus der Unternehmensanleihe erfüllt sind.

Die Gesellschaft dankt den Anleihegläubigern ausdrücklich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Aussender:      M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG 
           Trierer Straße 42 
           66111 Saarbrücken 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Patrick Müller 
Tel.:         +49 681 9380450 
E-Mail:        pmueller@munitor.de 
Website:       www.moreh-immobilien.de 
ISIN(s):       DE000A2YNRD5 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

