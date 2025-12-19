EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schaeffler AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schaeffler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



19.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Schaeffler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort: https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort: https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort: https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort: https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/





19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News