Bern - Am 17. und 18. Februar 2026 finden die Swiss Cyber Security Days SCSD zum siebten Mal statt. Auf der Main- und Tech-Stage des Kongressbereiches, werden führende nationale und internationale Referentinnen und Referenten über zwei Tage hinweg die Chancen und Herausforderungen des Cyberraums sowie neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz und Quantencomputing beleuchten. Daneben bieten wiederum eine Vielzahl von Ausstellenden in den BERNEXPO-Messehallen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.