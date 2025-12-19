Vorrang für Dachanlagen und versiegelte Flächen sowie der Schutz ökologisch und ökonomisch wertvoller Bereiche stehen im Mittelpunkt eines neuen Factsheets des Umweltbundesamtes (UBA). Es zeigt, wie sich der umweltschonende Solarausbau mit Photovoltaik auf Dächern, Freiflächen und in der Landwirtschaft umsetzen lässt. Solarausbau mit Fokus auf Dächer und vorbelastete FlächenEin ambitionierter Ausbau der Photovoltaik ist nach einer Analyse des Umweltbundesamtes (UBA) möglich, ohne Natur und Landwirtschaft ...

