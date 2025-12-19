Die schwedisch-chinesische Elektroautomarke Polestar erhält von ihrem Mehrheitseigner Geely ein Darlehen von bis zu 600 Millionen US-Dollar. Die Hälfte davon steht Polestar ab sofort zur Verfügung, die zweite Tranche hängt von der weiteren Entwicklung ab. Polestar schreibt hohe Verluste und kämpft gegen ein Delisting von der US-Börse Nasdaq. Von Mal zu Mal ist es aktuell das selbe Bild, wenn Polestar seine Quartalszahlen vorlegt: Das Unternehmen ...

