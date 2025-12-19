Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hat kurz vor Weihnachten noch mehrere lukrative Aufträge hereingeholt. So hat die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines ihre bestehende Bestellung des derzeit größten angebotenen Passagierjets A350-1000 von 10 auf 15 Exemplare aufgestockt. Zudem bestellt die Bundeswehr weitere Kampfhubschrauber vom Typ H145M (Foto oben). Ein Großauftrag kommt aus Spanien. Deutschland hat bei Airbus weitere Kampfhubschrauber bestellt. Der Staat habe eine Option aus seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
