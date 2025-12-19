Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat Änderungen angekündigt, wie künftig Netzanschlüsse für große Batteriespeicher vergeben werden sollen. Doch niemand weiß, wie das neue Verfahren aussehen soll. Auf dem 50 Hertz-Energiemarktdialog präsentierte Valerie Bischof einen Vorschlag, der einen Prozess für Netzanschlussverfahren für Batteriespeicher größer 100 Megawatt aufzeigt, den die Übertragungsnetzbetreiber bevorzugen würden. 51 Gigawatt an Netzanschlusszusagen haben die vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland für die kommenden Jahre gewährt. Dies erklärte Valerie Bischof von 50 Hertz auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
