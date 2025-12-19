NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In der letzten Telefonkonferenz für Analysten vor den Zahlen habe der Energietechnikkonzern größtenteils die wichtigsten Aussagen vom jüngsten, positiven Kapitalmarkttag wiederholt, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das Management gehe davon aus, dass der Markt für Gasturbinen bis 2035 robust bleiben wird./rob/edh/mis



