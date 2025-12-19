Die CEE Group hat sich bis zu 1,6 Milliarden Euro an Finanzierungsmitteln gesichert, um mindestens 29 ältere Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu erneuern. Damit soll deren Leistung von 457 auf rund 1100 Megawatt steigen. Ein Revamping-Projekt im Kleinen haben PV³ und Schletter in Deutschland bereits realisiert. Was tun mit Photovoltaik-Anlagen und Windparks, die kurz vor dem Ende ihrer EEG-Förderung stehen oder für die diese bereits ausgelaufen ist. Eine Option ist Repowering: Dabei werden die älteren, oft deutlich viel leistungsschwächeren Module gegen neue getauscht. Auf der Fläche kann somit ...

