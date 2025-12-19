Die Aktie von Novo Nordisk verharrt derzeit im Bereich der Marke von 300 Dänische Kronen. Auch die jüngste Meldung, dass das Unternehmen in den USA den Zulassungsantrag für CagriSema-Injektionen - Verabreichung einmal wöchentlich - gestellt hat, konnte keinen neuen Schwung bringen.CagriSema ist ein Kombinationsmedikament von Novo Nordisk, das Cagrilintid (ein synthetisches Amylin-Analogon) und Semaglutid (GLP-1-Agonist, wie in Ozempic/Wegovy) vereint. Das Medikament soll in Kombination mit einer ...

