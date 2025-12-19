Zürich - An der Schweizer Aktienbörse bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss in engen Spannen. Zwar sorgt laut Händlern der grosse Jahresendverfall an der Eurex für überdurchschnittliche Umsätze. Aber den Markt entscheidend beeinflussten diese Aktivitäten nicht. «Die meisten unserer Kunden haben ihre Positionen schon gerollt oder glattgestellt», sagt ein Händler. Damit warte niemand mehr bis zum Schluss. Dann fehle manchmal nämlich die nötige Markttiefe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
