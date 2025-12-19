Die Nike-Aktie schmiert am Freitagmorgen um über -10% ab und sackt damit auf ein neues 6-Monatstief ab. Haben die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers die Börse so schockiert und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Licht und Schatten in den Zahlen Die Quartalszahlen von Nike zeigen Licht und Schatten. Der Sportartikelkonzern schaffte gegenüber dem Vorjahr ein minimales Umsatzplus auf 12,43 Milliarden US$ und übertraf damit die Markterwartung ...

