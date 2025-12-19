Unterföhring (ots) -19. Dezember 2025. Mehr Anime auf Joyn! Der Streaming-Dienst der ProSiebenSat.1-Gruppe baut seine geschäftliche Beziehung mit Sony Pictures Entertainment weiter aus und schließt einen Anime-Content-Deal ab. Der Deal sichert Joyn über 430 Episoden aus dem Crunchyroll Anime Kosmos - dem größten Anime-Streamingdienst der Welt. Dazu gehören u.a. aktuelle globale "Shounen"-Hits wie "Black Clover", "Dr. STONE", "Log Horizon", "Mob Psycho 100" und "My Hero Academia".Thomas Lasarzik, EVP Group Content Acquisitions & Sales der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu jeder Zeit bestes Anime-Entertainment von dem größten Anime Streamingdienst der Welt. Seit über 12 Jahren zeigen wir auf ProSieben MAXX die neusten Anime-Serien und komplettieren mit diesem Deal unser Anime-Portfolio jetzt auch auf Joyn. Dort können alle Fans die Serien kostenlos schauen. "Pressekontakt:Stella LosackerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1168stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingAlexandra SchmittTel.: +49 (0) 89 95 07 -alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6183115