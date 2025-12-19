Lausanne - Enlightra, ein schweizerisch-amerikanisches Deeptech-Startup, das Chip-basierte Multiwellenlängenlaser für die Datenübertragung der nächsten Generation entwickelt, gab bekannt, dass es insgesamt 15 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat, um den größten Engpass in der KI-Infrastruktur anzugehen: die schnelle und energieeffiziente Datenübertragung. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Clustern und Rechenzentren ersetzt die ...

