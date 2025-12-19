Lausanne - Neural Concept, eine globale KI-Plattform und Anbieter von Engineering Intelligence für die Produktentwicklung der nächsten Generation, gab bekannt, dass es eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives abgeschlossen hat, an der sich die bestehenden Investoren Forestay Capital, Alven, HTGF, D. E. Shaw Ventures und Aster Capital beteiligten. Neural ...

