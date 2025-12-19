Puma hat in den vergangenen Jahren den Anschluss verpasst. Die Kollektionen wirken austauschbar, ohne Esprit, ohne kreative Handschrift. Während Adidas und Nike immer weiter davoneilen, machen zudem hippe, trendige Newcomer-Brands Puma das Leben schwer. Die Folge: sinkende Margen, schwache Zahlen, wachsender Druck auf das Management. Zuletzt hat sich die Aktie allerdings wieder stabilisiert. Und am Donnerstag setzte die kanadische RBC das Kursziel nach oben.Analyst Piral Dadhania von der RBC hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
