Ich setze beim Investieren auf 2 Dinge: Die Kraft des langen Atems und die Magie von Krisen-Investments. Wir alle kennen die strahlenden Giganten von heute: Nvidia dominiert die KI-Welt, Apple ist in jeder Hosentasche, und Amazon liefert fast alles innerhalb von Stunden. Es sieht so leicht aus. Doch hinter jedem dieser Logos verbirgt sich eine Geschichte von fast tödlichen Krisen, Panik an der Börse und Momenten, in denen die Welt den Untergang prophezeite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...