Der Bürgerenergie Windpark Druiberg in Sachsen-Anhalt erreicht seit rund 20 Jahren hohe Akzeptanz trotz unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung. Maßgeblich dafür sind finanzielle Bürgerbeteiligung, ein eigener Bürgerstromtarif und regionale Wertschöpfung, so ein Gastbeitrag von Hans-Josef Fell. In Sachsen-Anhalt liegen die drei Dörfer Dardesheim, Rohrsheim und Badersleben mit etwa 2.200 Einwohner:innen. Sie liegen direkt - mit einem Abstand von etwa 800 Metern - an dem seit rund 20 Jahre bestehenden ...

