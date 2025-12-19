© Foto: MastsystemZwei Rüstungshersteller gaben am Freitag Erfolgsmeldungen bekannt: Saab erhält einen 130-Millionen-Euro-NATO-Auftrag für Sensorsysteme. Zudem meldet Leonardo US-Aufträge über 120 Millionen US-Dollar.Der schwedische Rüstungskonzern Saab erhielt von einem europäischen NATO-Land einen Auftrag im Wert von 130 Millionen Euro zur Lieferung eines passiven Sensorsystems Sirius für die Signalaufklärung und Überwachung. Laut einer Mitteilung vom Freitag wird das schwedische Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen das System, das Sensoren für Kommunikations- und elektronische Aufklärung kombiniert, sowie damit verbundene Dienstleistungen bis 2030 liefern. Die Saab-Aktie ist seit Jahresbeginn mehr …Den vollständigen Artikel lesen
